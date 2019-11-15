تراند اليوم : المخابرات المصرية تحذف مشاهد ممثل معارض من مسلسل تاريخي...

تعرض قناة "دي إم سي"، المملوكة للمخابرات المصرية، مسلسل حديث "الصباح والمساء"، الذي عرض قبل سنوات، وهو من تأليف الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل، نجيب محفوظ.

لكن من اللافت أن القناة عرضت المسلسل بعد حذف مشاهد الممثل المعارض، عمرو واكد، الذي يجسد فيه شخصية "النقشبندي"، والذي يظهر في بداية الحلقات باعتباره الحفيد الأصغر للشخصيات التاريخية التي يدور حولها المسلسل.

وعلق واكد عبر حسابه على موقع "تويتر": "بلغني ان قناة دي ام سي قامت بإذاعة مسلسل حديث الصباح والمساء مؤخراً ولكن بعد حذف كل مشاهدي من المسلسل. وانا أشكرهم على واجب المونتاج هذا لأني أفضل عدم الظهور على هذه الشاشة المغتصبة لوعي المشاهدين. أشكرهم بجد ????".

وأثارت التغريدة تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وعلق أحدهم بالقول: "انت وجودك في المسلسل هو الفكرة الأساسية وكلامك مع جدك بدايه كل حلقة كانت رائعة اوعي تنسي يوم لما ضيعت الكتاب المسلسل ده ملحمة رائعة محفورة في ذاكرة كل اللي شافه مش هيقدره يمحوك من ذاكرة الشعب كله".

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بينما لفتت معلقة انتباهه إلى أن إحدى المشاركات في المسلسل تتبنى آراء معارضة ضد السلطة ولم تحذف مشاهدها، قائلة: "على فكرة إيمان فريد اللي طالعة بدور بنت عبلة كامل في نفس المسلسل ضد الانقلاب وعايشة في امريكا وفضحاهم بس عشان مش مشهورة واعتزلت من زمان ماحذفوش مشاهدها وحذف مشاهدك من مسلسل حافظينه يدل على مدى غبائهم".

ونشط واكد وزميله الممثل خالد أبوالنجا، والمتواجدان منذ فترة خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة في رفض تعديلات طرحت في البرلمان المصري بشأن تعديل الدستور في وقت سابق من هذا العام، وعبرا عن ذلك ضمن وفد مصري معارض بالكونجرس الأمريكي.

وعلى إثر ذلك تم شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وملاحقتهما قضائيًا في دعاوى مرفوعة من قبل محامين موالين للسلطة.