شاهد: خفة دم راشد الماجد في ليلة البدر تتصدر السوشيال ميديا

تصدرت خفة دم الفنان راشد الماجد التريند على تويتر وذلك بعد انتشار مقطع فيديو وهو يمازح أحد المراسلين وهو يجري معه لقاء. والجدير بالذكر أن المطرب راشد الماجد سوف يحيي يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر حفلا غنائيا، تحت عنوان “ليلة السندباد”، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

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