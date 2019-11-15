هرباً من فضيحة أخلاقية.. ارتكب جريمة قتل ليضمن بقاءه في الإمارات

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:51 صباحاً - دفعت رغبة عامل آسيوي في دبي بدولة الإمارات للبقاء فيها وضمان عدم عودته إلى بلاده هرباً من فضيحة أخلاقية، إلى ارتكابه جريمة قتل انتهت بحكم بالسجن المؤبد، أيدته محكمة الجنايات.

ووفق صحيفة «الإمارات اليوم»، أقدم العامل المتهم بقتل زميله، حين انتهز فرصة نومه بمقر عمله في بناية تحت الإنشاء، وخنقه بقطعة قماش (شال) كان يلفها حول رقبته، ليضمن بذلك دخوله السجن، وبقاءه في الإمارات.

وقال أحد الشهود على الجريمة إنه لا عداء مسبقًا بين الجاني والمجني عليه، لكن الجاني خاف من العودة إلى بلاده، بعد تصويره عاريا من قبل شخص وإرسال الصور إلى شقيقه هناك، إذ أصر الأخير على عودته فورا إلى البلاد، ما أصاب المتهم بالخوف، فقرر ارتكاب جريمة كي لا يعود، واعترف بخنق المجني عليه، رغم تدخل عدد من العمال الموجودين في الموقع للدفاع عن زميلهم، إلا أنه عاد مرة أخرى واستمر بخنقه، ما اعتبرته المحكمة قتلا مع سبق الإصرار والترصد.