الأمير هاري وميغان ماركل يقضيان فترة الميلاد بعيداً عن الملكة إليزابيث

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:51 صباحاً - يستعد الأمير هاري وزوجته الممثلة ميغان ماركل، لقضاء فترة عيد الميلاد بعيداً عن الملكة إليزابيث الثانية يوم عيد الميلاد.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن “الزوجين قررا قضاء أول موسم للأعياد يمرّ على الطفل آرتشي، مع والدة ماركل دوريا راغلاند”.
ولفتت مصادر مقربة إلى أن “دوقي ساسكس يحتاجان إلى تجديد نشاطهما، وهما سيأخذان إجازة لمدة 6 أسابيع بعد يوم الأحد، عندما يحضر هاري مناسبة في قاعة ألبرت الملكية”.
وأبلغ هاري وميغان الملكة إليزابيث أنهما لن ينضما إليها هي والأمير فيليب، في موسم الأعياد.
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