الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها.. هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:51 صباحاً - تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة الكويتية نوال وشقيقتها الكبرى نجاة. وأثارت الأخيرة ضجة كبيرة بجمالها الذي شددت عليه الكثير من التعليقات. ودار جدل بين المتابعين بشأن الشبه بينهما.

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وعبر “تويتر” إطلاق ألبومها الجديد “الحنين” عبر المتاجر الإلكترونية.

ويذكر أنها تلقت التهنئة من الكثير من المتابعين وأبرزهم الفنانة الإمارتية أحلام التي غردت: “بالتوفيق اخيتي الغالية تستاهلي النجاح يا أم حنين ومبروك علينا” مع وسم (هاشتاغ) “ألبوم الحنين”.

وأجابت الفنانة الكويتية: “الله يبارك ابعمرك اخيتي وانشاء الله التوفيق لنا جميعاً واحنا بانتظار ألبومك وابداعاتك ونباركلك فيه انشاء الله”.

كما علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: “خطاكي الشر الغالية أم حنين ومبروك مقدماً على الألبوم حبيبتي. الله يحميكي” لترد نوال: “خطاك اللاش حبيبتي مشكورة والله ييارك بعمرك ويحفظك”. ويشار إلى أن الفنانة أعلنت من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وعبر “تويتر” إطلاق ألبومها الجديد “الحنين” عبر المتاجر الإلكترونية.ويذكر أنها تلقت التهنئة من الكثير من المتابعين وأبرزهم الفنانة الإمارتية أحلام التي غردت: “بالتوفيق اخيتي الغالية تستاهلي النجاح يا أم حنين ومبروك علينا” مع وسم (هاشتاغ) “ألبوم الحنين”.وأجابت الفنانة الكويتية: “الله يبارك ابعمرك اخيتي وانشاء الله التوفيق لنا جميعاً واحنا بانتظار ألبومك وابداعاتك ونباركلك فيه انشاء الله”.كما علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: “خطاكي الشر الغالية أم حنين ومبروك مقدماً على الألبوم حبيبتي. الله يحميكي” لترد نوال: “خطاك اللاش حبيبتي مشكورة والله ييارك بعمرك ويحفظك”.

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