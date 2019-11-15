شاهد: حمام مختلط للنساء والرجال يتسبب في جدل كبير في مطعم شهير بالرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:51 صباحاً - أثار مطعم وكافية شهير في الرياض الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسب تصميم دورات المياه على الطراز الغربي، حيث لا يوجد تخصيص للنساء والرجال.

وشن السعوديون بمواقع التواصل حملة هجوم عنيفة على المطعم الشهير، كون الحمامات به مختلطة ولا يوجد مكان مخصص للسيدات ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء عقب تداولهم فيديو من داخل المطعم.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع صورة للحمام من الداخل، وتعليقات غاضبة على الفيديو تنتقد عدم تخصيص حمام للنساء.