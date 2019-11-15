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كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:51 صباحاً - دائما ما تبهر الممثلة المصرية هنا الزاهد المتابعين بإطلالاتها المتميزة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشرت صورة جديدة لها بدت فيها يشكل عفوي، واستطاعت هذه الصورة ان تحقق عددا كبيرا من الاعجاب من قبل المتابعين، اذ ان عدد معجبيها تخطى الـ 200 الف.
الا ان اطلالاتها احيانا لا تخلوا من بعض الانتقادات، فقد تعرضت هنا مؤخرا للكثير من التعليقات الساخرة، بسبب صورة لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة، ظهرت فيها وهي تضع نظارات شمسية تشبه الى حدّ كبير نظارات العوم.
كانت هذه تفاصيل خبر اطلالة هنا الزاهد العفوية تحقق اكثر من 200 الف معجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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