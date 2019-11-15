مايا دياب تُعلنها رسميًا.. إلى السعودية في هذا التاريخ!

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لخوض أولى تجاربها التمثيلية، وتحديدًا في التمثيل المسرحي بمسرحية ضخمة تحمل اسم “لوكاندة الأوباش”، يشاركها فيها الممثل المصري حسن الرداد كما سبق وذكرنا عبر صفحات موقعنا.

وبدأت النجمة مايا التمرينات الخاصة بالدور الذي ستلعبه في المسرحية، وأشارت في لقاء اعلامي إلى أنها ستشارك في المسرحية ضمن “موسم الرياض” على أن تبدأ العروض في 4 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وتمنت مايا دياب أن تكون هذه الخطوة “فاتحة خير لها في التمثيل”، حيث شددت على أن المسرحية جميلة تتضمن فقرات غنائية واستعراضات ضخمة، بالإضافة إلى قصّتها المميزة.

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وكان حسن الرداد قد كشف الى أنه يحضّر لمسرحية تحمل إسم “لوكاندة الأوباش” تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي. يلعب بطولتها إلى جانب مجموعة من الفنانين من بينهم مايا دياب، شيماء سيف وحمدي المرغني.

الجدير ذكره أن مايا كانت قد صورت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.