هاني رمزي يخسر الكثير من وزنه و يكشف عن السر – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــرد: لاحظ عدد كبير من جمهور الفنان المصري هاني رمزي خسارته للكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.
هاني كشف أنه خسر ما يقرب من 22 كيلو جرامًا من وزنه، وذلك عن طريق ممارسة الرياضة والخضوع لحمية غذائية قاسية، وأنه توقف عن الإفراط في تناول الطعام.
يشار إلى أن هاني رمزي شارك في رمضان 2019 ببرنامج “هاني في الألغام” الذي عرض عبر قناة ”الحياة”.
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