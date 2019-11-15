ما سبب تأجيل فيلم منى زكي الجديد؟

متابعة بتجــــــــــرد: قرر القائمون على فيلم الممثلة المصرية ​منى زكي​ الجديد “الصندوق الاسود” تأجيل بدء تصوير الفيلم إلى الشهر المقبل، لأكثر من سبب الأول هو انشغال مخرجه محمود كامل بتصوير بفيلم آخر بعنوان “بنات ثانوي” والذي بدأ في تصويره مطلع هذا الأسبوع.

أما السبب الثاني لتأجيل بدء تصوير الفيلم هو ارتباط مصطفى خاطر بطل الفيلم أمام منى زكي بتصوير فيلم “أشباح أوروبا” مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وبالتالي تفرغت منى ذكي للانتهاء من مشاهدها في فيلم “العنكبوت” الذي تعكف على تصويره حالياً مع الممثل المصري احمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال.

وكانت آخر أعمال منى زكي فيلم “من 30 سنة” الذي عرض في السينمات عام 2016 وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدواي وصلاح عبد الله ونبيل عيسى ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.