فهد الحبيب.. نجم كويتي يسطع في سماء هوليوود

متابعة بتجـــــــــرد: من يتابع الأفلام العالمية، يجد أن عدد كبير من الأعمال التي تتولى إنتاجها مدينة هوليوود الشهيرة، يشارك في طاق عملها الشاب الكويتي فهد الحبيب، ومعظمها أفلام تصدرت شباك التذاكر وعمل فيها مخرجون وممثلون وشركات من الوزن الثقيل، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في العالم أجمع.

فهد الحبيب شاب كويتي تألق نجمه في سماء هوليوود، حيث شارك في العديد من الأفلام، آخرها “ماليفسنت” للنجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث كان له دور بارز في قسم التأثير البصري، وهو من أهم الأدوار في الفيلم الذي ذاع صيته.

ومجموع أعمال الحبيب وصل إلى 16 عملاً فنياً، تنوعت فيها أدواره ما بين التأثير البصري، والتحرير، ومنتج، ومساعد انتاج، ومساعد ما بعد الانتاج، وأدوار أخرى مختلفة ومتفرقة.

ومن أبرز أعمال الحبيب فيلم “قراصنة الكاريبي” الذي صدر في عام 2017، وهو من بطولة الممثل البارز جوني ديب، وللفيلم سلسلة تاريخية ولها معجبون كثر حول العالم، وترتكز أهم مشاهد الفيلم على التأثير البصري، مهنة ابن الكويت فهد الحبيب.

ومن أعماله المهمة أيضا قيامه بدور رئيس التأثير البصري في فيلم Unbroken الذي تولت إخراجه أنجلينا جولي، وهو من الأفلام الناجحة وتدور أحداثه حول قصة حقيقية.