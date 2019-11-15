"bye bye cancer".. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعافيه من السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج والفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن تعافيه من مرض سرطان الرئة بعد أن أصيب به منذ 6 أشهر.



ونشر زكى عبدالوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا قال فيه: "أصدقائي الأعزاء.. خبر سار، نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن لم ينتشر.. bye bye cancer".

وكان الفنان المصري أعلن في مايو/ أيار الماضي عن إصابته بسرطان الرئة، ونشر صورة له على فيسبوك وهو حليق الرأس، الأمر الذي دفع الجمهور وزملاءه الفنانين للتعاطف معه ومساندته في محنته التي يمر بها.

وزكي فطين عبدالوهاب هو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج المصري الراحل فطين عبدالوهاب، وشارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية البارزة، مثل فيلم "بحب السيما" أمام ليلى علوي، وفيلم "واحد صحيح"، ومسلسل "أهل كايرو". كما أنه مشغول في الوقت الحالي بمشاركة النجم الكبير أحمد السقا في فيلم "العنكبوت" المحتمل عرضه تجاريا في موسم عيد الفطر المقبل، أمام يسرا اللوزي وظافر العابدين.