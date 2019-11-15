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Nov 15, 2019
بدأت النجمة مايا دياب التمرينات الخاصة بالدور الذي ستلعبه في مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي ستجمعها مع النجم المصري حسن الرداد.
مايا أكدت في لقاء اعلامي الى أنها ستشارك في المسرحية ضمن “موسم الرياض” على ان تبدأ العروض في 4 ديسمبر المقبل. مايا تمنت أن تكون هذه الخطوة “فاتحة خير لها في التمثيل”، حيث شددت الى ان المسرحية جميلة تتضمن فقرات غنائية واستعراض، بالاضافة الى القصة المتلزمة بها.
وكان حسن الرداد قد كشف الى أنه يحضّر لمسرحية تحمل إسم “لوكاندة الأوباش” تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي. يلعب بطولتها إلى جانب مجموعة من الفنانين من بينهم مايا دياب، شيماء سيف وحمدي المرغني.
نذكر ان “دياب” كانت قد صورت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تؤكد… والموعد في ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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