سعد رمضان يوضح رأيه حول تغيير الموسيقى

كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن وجهة نظره في بعض الآراء التي تقول إننا في عصرنا الحالى نشعر بالتجديد في الأغنية على مستوى الكلمة، أما الألحان والتوزيعات، فمن بعد جيل الرواد أمثال بليغ حمدي ومحمد فوزي ظهر جيل حميد الشاعري ومن وقتها نشعر بأننا ندور في الدائرة ذاتها.

وقال "سعد"":" بالعكس أرى أنه دائما كانت هناك تغييرات على مدى السنوات، ففي أيام الموسيقار محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم بوقتها كان نمط الأغاني مغايرا لما حدث وقت ظهور عبدالحليم حافظ، الذي قدم مدرسة مختلفة، فكانت الأغاني طولها نصف ساعة وتزيد، وبعدها وقت «عبدالحليم» أصبحت أقصر إلى حد ما".

وتابع "رمضان":"وبأيام الرحبانية حدث تغيير في الموسيقى اللبنانية، حيث قصروا مدة الأغنية وأصبحت الأغاني كلماتها بلغة الشارع العامية، وغيروا في استخدام الآلات، فمن قبلهم كان استخدام التخت الشرقي بشكل أكبر، وبأيام الرحبانية أصبحوا يستعملون آلات غربية مع موسيقى أوركسترالية، دائما هناك تغييرات وفي الوقت الحالي لا شك هناك السيئ والجيد، وزمان كان أيضا هناك السيئ والجيد ولكن وصلنا الجيد لأنه هو الذي يبقى مع مرور الوقت".

وألمح حديثه قائلا:" الجمهور حاليا أصبح يريد أشياء أسهل من الوقت السابق، لا يريدون أشياء تطلب تفكيرا كبيرا حتى تتمكن من فهمها، ربما بسبب المشكلات والظروف السيئة التى يمرون بها فأصبحوا يحتاجون لأشياء سهلة أكثر من الوقت السابق".

وتحدث رمضان،عن أبرز الأغانى التى أحبها هذا العام، قائلا":"من أكثر الأغاني التي أحببتها هذا العام أغنية «يا بتفكر يا بتحس» التي قدمتها الفنانة شيرين تترا لمسلسل «خمسة ونص» الذى عرض في رمضان الماضي، وهى من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جيمى حداد".

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يشار إلى أن سعد رمضان شارك مؤخرا للمرة الثالثة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٢٨، وطرح كليب "شو محسودين" محققا ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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