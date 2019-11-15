شكرا لقرائتكم خبر عن "هعتبرك مت "و" انت قصادى".. أحدث أغانى إليسا بتوقيع مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الملحن مدين فى ألبوم المطربة اليسا الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بأغنيتين الأولى تحمل اسم "هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية تحمل اسم "وانت قصادى" من كلمات ملاك عادل، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وأكد الملحن مدين فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الأغنيتين جديدتين على اليسا شكلا ومضمونا، موضحا أنها تحب فنها وتقدر جمهورها فى كل أنحاء الوطن العربى، ولذلك تختار أغانيها بعناية.

يذكر أن إليسا ومدين قدما عددا من الأغنيات الناجحة والتى وصلت إلى حوالى أكثر من 10 أغنيات جمعت بينهما، منها: "عمرى ابتدا" وغيرها.

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من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة تحمل اسم "عشمنى"، وهى من كلمات هشام صادق وتوزيع أحمد عادل، ويراهن عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تقدمه بشكل مختلف وجديد عليه تماما.

وكانت آخر أعمال الملحن مدين اغنية "جمالو" التى طرحتها المطربة ديانا حداد من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام، حاملة فيها أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثير من كلمات العشق والغزل وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.