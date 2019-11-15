بدأ فكرته في 2010.. عبدالرحيم كمال: إيرادات "خيال مآتة" تؤكد نجاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قال السيناريست عبدالرحيم كمال إن إيرادات فيلم "خيال مآتة" التي بلغت قرابة 40 مليون جنيه تؤكد نجاحه، موضحًا أن مشروع الفيلم بدأ في العام 2010، حيث كان الثابت فيه شخصية العجوز، وكان من المقرر تصويره قبل فيلم "لف ودوران"، لكنه دخل الرقابة أكثر من مرة بأسماء وأحداث مختلفة.

أضاف كمال، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإيرادات لا تهمه، مضيفًا أن ما يشغله حاليًا أن يكتب ما يحبه ويُعرض.

أشار كمال أيضًا أن فيلم "خيال مآتة" من الأعمال التي ليس هدفها الإضحاك طول الوقت، مضيفًا: "أعتبره فيلمًا مهمًا ومختلفًا لم يقدمه حلمي قبل ذلك، والناس خارجة منه بتتكلم عن جمله ومشاهده".

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وتابع أن هناك أفلامًا أخرى قد تحقق أرقامًا أكبر، لكن الجمهور يخرج منها غير متذكر جملة أو مشهد.

ولفت إلى أن فيلمًا حقق 40 مليون جنيه ويحب الناس مشاهدته مرة أخرى سيكون أفضل من فيلم حقق 80 مليون جنيه، ولا يحب الجمهور مشاهدته مرة أخرى.

واختتم: "أنا مبسوط بالتجربة، وكذلك وحلمي والمنتج والمخرج، وبالطبع أتمنى كل الأفلام تجيب إيرادات أكتر لكن ده مش الهدف"، واصفًا تعاونه مع حلمي والمخرج خالد مرعي بأطول تعاون.

فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي وحسن حسني ومنة شلبي وعبدالرحمن أبو زهرة وأنعام سالوسة ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.​