بدرية طلبة تعلق على اتهامها بسرقة "ريا وسكينة".. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها لم تلتق ولا تعرف المؤلف أحمد عاشور، وأنها تفاجأت باتهاماته لها ومؤلف ومخرج مسرحيتها "ريا وسكينة تاني" بسرقة الفكرة.

وقالت بطلة "ريا وسكينة تاني"، في تصريحات لـ "الخليج 365": "وصلني من الصحفيين أن المؤلف أحمد عاشور غاضب من اسم مسرحيتي وكان (براءة ريا وسكينة) فقررت تغييرها لـ(ريا وسكينة تاني) احترامًا للزمالة، ولم نتواصل بعد ذلك، إلا أنني فوجئت عقب عرضنا المسرحية باتهاماته".

وأضافت بدرية طلبة: "ريا وسكينة تراث مصري من حق أي شخص تناوله، ومؤلف مسرحيتي مصطفى سالم غير مضطر لسرقة فكرة فهو مؤلف معروف وله اسمه، كما أن خبر براءة ريا وسكينة نُشر في صحيفة بريطانية هي التي استلهمنا منها فكرة المسرحية، ولا أستطيع تفسير ما فعله المؤلف أحمد عاشور سوى البحث عن الشهرة".

قدم المؤلف أحمد عاشور، الخميس، شكوى رسمية إلى الرقابة على المصنفات الفنية، واتهم به صناع مسرحية "ريا وسكينة تاني": المؤلف والمنتج مصطفى سالم، والمخرج حسام الدين صلاح، والفنانة بدرية طلبة، بسرقة فكرة فيلمه "براءة ريا وسكينة".​