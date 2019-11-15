تراند اليوم : فيديو| "شيرين" تقبل أحد معجبيها في الرياض: "جوزي هيموتك"

أحيت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب،، مساء الخميس، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية.

وفاجأت شيرين، الجمهور خلال الحفل بتقبيلها ليد أحد المعجبين وهو سويسري الجنسية يحرص على حضور حفلاتها في كل دول العالم.

وعبرت شيرين عن حبها للمعجب قائلة له على خشبة المسرح: I" love you" .

وأضافت: "بيروح ورايا في كل حفلة في أي دولة"، ومازحته قائلة بعد تقبيله: "يا ريت حسام ميموتكش"، في إشارة إلى زوجها الموسيقي حسام حبيب".

وتوجه المعجب بالتحية إلى الجمهور السعودي، قائلاً لهم: مساء الخير عليكم"، ليرد الجمهور بالتصفيق الحار.



