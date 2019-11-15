بالفيديو.. محمد حماقي يعترف: تعرضت للضرب بسبب فتاة

فتح الفنان محمد حماقي، خلال لقائه في كواليس برنامج The Voice الذي يشارك ضمن لجنة تحكيمه، قلبه وتحدث عن حبه الأول في المرحلة الابتدائية، وكشف عن أول فتاة أعجب بها وكانت زميلته في المدرسة بالصف الثاني الابتدائي.

ولفت حماقي إلى أنه اتبع طريقة عادل إمام في فيلم “البحث عن فضيحة” كي يلفت نظر الفتاة التي يحبها، فقرر أن يظهر بطولته في اللعب أمام أحد زملائه، والذي كان يمارس رياضة الجودو، ولكنه لا يعلم شيئاً عن تلك اللعبة فكانت النتيجة أن تم ضربه من قبل زميله وسقط على الأرض مغشياً عليه.

وأضاف أن تلك الفتاة ذهبت لتحدثه بعد ذلك لأنها شعرت بالشفقة تجاهه.

وتحدث حماقي عن أفضل أغنية رومانسية بالنسبة له، وأكد أن أغنية “أجمل إحساس” للفنانة إليسا هي المفضلة لديه.

يذكر أن محمد حماقي يشارك في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج The Voice الذي يعرض عبر قناة mbc وتضم لجنة التحكيم أيضاً راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد.