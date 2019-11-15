مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكشف قائمة لجان تحكيم جوائز دورته الـ 41

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قائمة أعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 41، التي ستقام بين 20 و 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، في دار الأوبرا المصرية، لعرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة. اختير المخرج والسيناريست الأميركي سيتفين غيغان رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الدولية، فيما تشارك الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج المكسيكي ميشيل فرانكو، والمخرجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي، والكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد، والمخرج الإيطالي دانيالي لوكيتي في عضوية لجنة التحكيم.

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يستحدث جائزة للجمهور باسم "رزق الله" لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية اختير المدير والرئيس التنفيذي لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 2018، الناقد الكندي بيرس هاندلنغ، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، إلى جانب المنتج البلغاري ستيفين كيتانوف، والممثل الألماني توماس كريتشمان، والممثلة المصرية هنا شيحة، واللبنانية بيتي توتل، أعضاء. لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي وتضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانغ، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة اختير المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريغيز رئيساً للجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، بمشاركة المصرية حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب، في لجنة التحكيم.

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