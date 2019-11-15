ناهد السباعي تؤكد أن فيلم "ماكو" تجربة جديدة

اعتبرت الفنانة ناهد السباعي فيلمها الجديد "ماكو" للمخرج محمد هشام الرشيدي تجربة جديدة من نوعها علي السينما المصرية، باعتبار أن أغلب مشاهد الفيلم ستكون تحت الماء.

وقالت السباعي، إنها أرادت خوض تجربة الفيلم، رغم جهلها بنتيجته سواء بنجاحه أو فشله، مضيفة: "حذرني الكثيرون من تقديم الجزء الثالث لمسلسل هبة رجل الغراب، لأن إيمي سمير غانم كانت رائعة في تجسيدها للشخصية، فضلاً عن اعتياد الجمهور عليها، ولكني أصررت على خوض التجربة وحققت نجاحاً كبيراً حينها".

وتابعت "تعاملت مع صناع فيلم ماكو الذي تدور أغلب أحداثه تحت المياه بمنطق يا غرقنا سوا يا نجينا سوا، وإن كان الفيلم تجربة جديدة على السينما المصرية أتمني أن تكلل بالنجاح وقت عرضها بالسينمات".

ويشارك في بطولة "ماكو" بسمة ونيقولا معوض ومنة فضالي ومنذر رياحنة ومحمد مهران.

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