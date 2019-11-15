رشيد ت أول فنانة تتخطى الـ 150 مشاهدة على "اليوتيوب"

كشفت المطربة المغربية سلمى رشيد عن تفاصيل أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية التي تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، وتقتحم من خلالها عالم الغناء في مصر لأول مرة.

قالت سلمى رشيد في حوارها برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC مساء الأربعاء، إنها ستبدأ بأغنية سنجل وستكون فيديو كليب، لافتةً إلى أنها لم تتعاقد مع شركة إنتاج لأن كل أعمالها تنتجها بنفسها.

أضافت رشيد أن أول فيديو كليب لها حقق أكثر من 150 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، لتصبح أول فنانة عربية تكسر حاجز المائة مليون مشاهدة لأحد أغانيها، متابعةً أن أول أغنية حفظتها منذ صغرها كانت لأم كلثوم "إنت عمري".

وتابعت الفنانة المغربية أنها كانت تشارك في الأنشطة المدرسية لتنمية مواهبها وكسر حاجز الخوف من الجماهير، مشيرةً إلى أنها بعد ذلك شاركت في برنامج مسابقات شهير ليبزغ نجمها في هذا البرنامج المخصص لاكتشاف المواهب.

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يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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