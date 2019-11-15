شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "بخط الأيد" ينتهون من تصوير مشاهد منزل أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد رزق وأبطال مسلسل "بخط الأيد"، من تصوير أسبوعين كاملين من العمل، الذى تقوم بإنتاجه شركة "سينرجى"، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، إذ انتهى صناع العمل من تصوير المشاهد الداخلية والخاص بالديكور الأول وهو منزله، على أن تنتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى، و تصور المخرجة بكثافة هذه الأيام للإنتهاء من تصوير نصف مشاهد المسلسل خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، حيث ترغب الشركة المنتجة من عرض المسلسل فى نهاية شهر يناير المقبل على اقصى تقدير .

مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهركضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله " إزى الصحة " عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق لتوضح الحلقة الأولى لغزاً، ويبدأ ابطاله فى حل تلك اللغز طوال الحلقات، حيث يظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل.