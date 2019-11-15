شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Upside بالصين بعد طرحه بأمريكا بـ 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فيلم الكوميديا والدراما The Upside إلى دور العرض الصينية في 22 نوفمبر من العام الجارى، وذلك بعد أكثر من 11 شهرا على طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طرح في 10 يناير من العام الجارى.

ووصلت إيرادات فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 122 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 11 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 108 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 14 مليون دولار حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول العلاقة التى تجمع بين رجل غنى مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائى، ولكن الغنى يعينه لمساعدته.

ومن بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.

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تم عرضه لأول مرة في مهرجان تورنتو الدولي للسينما في عام 2017 وتم تعيينه للتوزيع في العام التالي من قبل شركة وينشتاين، ولكن تم تعليق هذه الخطط في أعقاب مزاعم الاعتداء الجنسي ضد هارفي وينشتاين.

ومن ثم تم شراء الفيلم لاحقًا من قبل شركتى STX Entertainment و Lantern Entertainment ، التي أطلقته في يناير الماضي في الولايات المتحدة، كما تم طرحه في دور العرض بـ هونغ كونغ في أبريل، وحصل على 600 ألف دولار إيرادات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".