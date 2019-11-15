بفيديو و4 كلمات.. لطيفة تشوق جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع فيديو قصير، أظهرها رفقة فريق عملها الجديد. علقت لطيفة على الفيديو: "التحضيرات مستمرة، لطيفة ٢٠١٩". Advertisements شوقت لطيفة جمهورها الذي لا يعرف إن كانت لطيفة تحضر لألبوم أو عمل درامي. كانت آخر ألبومات الفنانة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغاني هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهي من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري. ​

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