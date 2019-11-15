شيرين تقبل يد معجب: كل مرة بيجيب لي شيكولاتة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

استضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالسعودية، أحد معجبيها، الذي وصفته بأفضلهم وقبلت يده.

أظهر الفيديو العجوز الذي قالت عنه شيرين إنه أت من بلاد الشيكولاتة، مضيفةً أنه يحضر جميع حفلاتها ويسافر لأجلها إلى كل بلد يستضيفها، مشيدةً بإخلاصه لفنها.

الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على حسابه بـ"فيسبوك"، تحدث فيه العجوز ببعض الكلمات العربية، التي أثنى بها على شيرين، التي ردت بـ"أنا أحبك" باللغة الإنجليزية، وأضافت: "بس يا رب حسام ما يموتكش بعد الفيديو... شايفين الجمال كل مرة بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة".

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أحيت شيرين أمس الخميس حفلتها الطربية الساهرة التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وتواصلت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ورافقها فيها الفنانان راغب علامة ووليد توفيق.

تضم فعاليات موسم الرياض 2019 حفلات كبرى، يحيها أبرز نجوم الفن في الخليج والوطن العربي والعالم. وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وعد بأن يكون هذا الموسم الأضخم والأكبر في المنطقة، وهو ما أكده الإقبال الكبير على الفعاليات، ونفاد معظم تذاكر أنشطتها.

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