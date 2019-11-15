كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شائعة وفاته.. الفنان محمد فاروق شيبا يتصدر مؤشرات جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصدر الفنان محمد فاروق شيبا، منذ ساعات مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد وفاة شقيقة الأكبر صباح اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.
وانتشرت في البداية اخبار عبر المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، بأن الفنان محمد فاروق شيبا، هو الذي توفي لكنه كشف حقيقة الأمر وان الذي توفي هو شقيقة الأكبر.
تشييع جثان شقيقه
تشييع جثان شقيقه
وتم تشييع جثمان شقيق شيبا، بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وكان العزاء اليوم بمنزل العائله في ٦ ش محمد شتا من شارع المشروع ميت عقبة.
آخر أعماله
ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان محمد فاروق شيبا مسلسل "شقة فيصل" مع النجم كريم محمود عبد العزيز، وتم عرضه في دارما رمضان 2019.