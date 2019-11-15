بعد شائعة وفاته.. الفنان محمد فاروق شيبا يتصدر مؤشرات جوجل

وانتشرت في البداية اخبار عبر المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، بأن الفنان محمد فاروق شيبا، هو الذي توفي لكنه كشف حقيقة الأمر وان الذي توفي هو شقيقة الأكبر.

تشييع جثان شقيقه

وتم تشييع جثمان شقيق شيبا، بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وكان العزاء اليوم بمنزل العائله في ٦ ش محمد شتا من شارع المشروع ميت عقبة.