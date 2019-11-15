شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عزيز مرقة يحيى حفل افتتاح music planet بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم الأردنى العالمى عزيز مرقة النسخة الأولى من music planet أو "كوكب الموسيقى"، يوم 22 نوفمبر الجارى. ويشارك فى إحياء الحفل بالقاهرة الجديدة المطرب أحمد كمال ومروان بابلو وابيوسف. المعروف أن الأردنى عزيز مرقة مبتكر النمط الموسيقى الذى عرف باسم "راز"، وهو مزيج من موسيقى عربية من الروك والجاز، ومن المقرر أن يقدم maraka عددا كبيرا من أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها "ما فى منك"، "يا بنت الناس"، "بحكى لحالي".. وغيرها.

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