شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل The Witcher لموسم ثانٍ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لمسلسل الأكشن والخيال العلمي المنتظر The Witcher، تجديده لموسم ثاني قبل طرح الموسم الأول المقرر له 20 ديسمبر المقبل.
وكشفت الشبكة الأمريكية عن التريلر الرسمي للمسلسل منذ أيام، والذي ضم العديد من الأحداث التي لقيت استحسان الكثيرين، وظهر في التريلر النمط الذي سيدور حوله المسلسل وهي قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل ليخوض العديد من المنافسات حول شيء ما لم يتضح حتى الآن، والذى تدور منافساته حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد.
المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمي هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.
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