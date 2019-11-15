كارينا كابور "حامل" ببوستر "Good Newwz"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا لبوسترات فيلمها الجديد "Good Newwz".

البوستر الذي ظهرت فيه كارينا مع الممثلة كيارا أدفاني أوضح أن الفيلم يناقش قصة سيدتين في شهور حملهما. وقد أظهر البوستر أيضًا الفنانين أكشاي كومار وديلجيت دوسانجي.

الفيلم يدور حول رجل وزوجته يقرران إنجاب طفل عن طريق التخصيب بأنابيب الاختبار. وهو من بطولة أكشاي كومار ، كارينا كابور خان، وديلجيت دوسانجي ، وكيارا أدفاني، والفيلم من إخراج راج ميهتا ، وإنتاج كاران جوهر وأكشاي كومار بشركاتهما راياتهما دارما برودكشنز وكاب أوف جود فيلمز.​