نادية العراقية: الحزن على شهداء العراق أدخلني المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة العراقية نادية، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو، وجهت به رسالة حب وتأييد لثوار العراق.
قالت نادية في الفيديو: "كل المحبة والتقدير لمن يدافعون عن وطننا العراق في مظاهرات سلمية، وحزني على شهداء العراق أدخلني المستشفى، لكن كنت أتابع الأخبار أولاً بأول".
أضافت نادية العراقية أنها تابعت مباراة اليوم بين العراق وإيران، وباركت للشعب العراقي النصر في اللعبة، داعية الله أن يتحقق النصر على أرض الواقع.
فاز المنتخب العراقي على المنتخب الإيراني 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.
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