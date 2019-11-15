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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، بملابس الإحرام.
كتب الميرغني: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أنبته نباتًا حسنًا وأجعله قرة عيننا وأحفظه وبارك لنا فيه وأجعله من أهل التقوى والصلاح، إن شاء الله تقومي بالسلامة يا حبيبتي".
كشفت الفنانة إسراء عبدالفتاح نهاية شهر أكتوبر عن حملها بصورة ظهرت خلالها تؤدي مناسك العمرة، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بدت في الصورة في الأشهر الأخيرة من الحمل.
كتبت في تعليق أرفقته بالصورة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه، واجعله قرة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصالحين".
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس الإحرام.. حمدي الميرغني يدعو لزوجته: "تقومي بالسلامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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