هذا ما قاله الفنان أحمد أمين عن والده في "الفاميليا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث الفنان أحمد أمين عن والده، في الحلقة الثالثة من برنامجه "الفاميليا"، الذي يُذاع كل خميس عبر القناة التي تحمل نفس الاسم على "يوتيوب".

ناقش أمين، خلال الحلقة الثالثة من "الفاميليا"، موضوع "التعامل مع الأزمات" التي تواجه الأبناء، وكيفية احتواء الآباء لهم.

قال أمين ساخرًا عن والده، إنه كان يحتويه جيدًا، معلقًا: "كان عليه احتواء، يديني احتواء وداني تصفر، مرة احتواني وشي ورم".

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وفي نهاية الحلقة، غنى أمين مع الأطفال وآبائهم أغنية "شارك دودو" الشهيرة، بعد تعريبها، واستبدال كلماتها بأخرى مصرية.

جدير بالذكر أن "الفاميليا" تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، يعود بها أحمد أمين إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام حوالي ٤ أعوام، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media.

تدور كل حلقة من البرنامج في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب منهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.