حمدي الميرغني يدعو لطفله وزوجته امام الكعبة

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نشر الممثل المصري حمدي الميرغني صورة جمعته بزوجته أمام الكعبة، أثناء تأديتهما لمناسك العُمرة. وظهر الميرغني في الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستغرام وهو يضع يده على بطن زوجته، في إشارة منه إلى الجنين الذي تحمله. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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