شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو A Beautiful Day in the Neighborhood لـ توم هانكس قبل طرحه بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلم السيرة الذاتية والدراما A Beautiful Day in the Neighborhood القادم لـ النجم العالمى توم هانكس، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى دور العرض المختلفة حول العالم في 22 نوفمبر الجارى.

العمل من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، ومن بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال.

ويظهر توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار ضمن أحداث الفيلم بوجهين، الأول دور "مستر روجرز" فيA Beautiful Day in the Neighborhood، وهي قصة تدور حول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة حقيقية بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثر جيران أمريكا المحبوبين، اثناء تقديمه لـ برنامج "حي السيد روجرز" والذى يعد واحد من أشهر البرامج التي قدمت للأطفال، والتي ظل يقدمها لفترة طويلة.