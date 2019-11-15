مشاعل الشحي تتباهي بشعرها بعد خلع الحجاب.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، جدل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت تتباهى بشعرها إثر تخليها عن الحجاب في الآونة الأخيرة.

وظهرت الشحي في الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات بمكياج لافت لم يعتد عليه جمهورها وتقول إن شعرها ليس عليه زيت ومع ذلك ناعم مثل الحرير، مضيفة: "قولوا ما شاء الله".

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرفات الشحي وتساءلوا عن سر تغيرها الجذري، ووصفها أحد المعلقين بالمستفزة وطالبها بأن تختفي، فيما زعم البعض بأن أصولها الفلبينية وقالوا إنه من الطبيعي أن يكون شعرها ناعمًا.

ودأبت الفنانة الكويتية على شغل السوشال ميديا بتباين ظهورها مرة بحجاب وأخرى بدونه ومؤخرًا ظهرت فخورة بقرار خلع حجابها.

واتهمت الفنانة الإماراتية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتلاعب بالحجاب، وسخر بعضهم منها بسبب إطلالتها بغطاء الرأس لفترة من الوقت ثم خلعه مرة أخرى دون مبالاة.

وكان زوجها الإعلامي أحمد خميس قد كشف عن رأيه في تخلي زوجته عن الحجاب، مشيرًا إلى أن قرار ارتدائها للحجاب أو تخليها عنه هو قرار شخصي لها، مؤكدًا أنه يدعمها في أي قرار تتخذه في هذا الموضوع.

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وقال خميس، في مقطع فيديو له عبر تطبيق "سناب شات": "هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هذا الشيء حرية شخصية منها إذا هي حابة تلبس حجابها تلبسه.. أو هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو فقط تلبسه عشان أهلها قالوها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة".

وأعلن دعمه الكامل لها في أي قرار تتخذه، قائلاً: "أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها".

وقبل أيام فاجأت الممثلة الإماراتية، وزوجها أحمد خميس الجميع عندما كشفا عن تحضيرهما لإقامة حفل زفاف جديد بعد مرور عامين على زواجهما.

وقال أحمد خميس: "هعمل حفل زفاف عشان متبسطتش في حفل الملكة ومكانش معايا أهلي ولا حد من إخواني وكان الحفل مش أسعد شيء في حياتي بل كان أسوأ شيء في حياتي".

وأضاف: "من وأنا صغير واحد ما شاف أهله ولا إخوانه وفي حفلة الملكة قلت لهم إبعدوا واحد مستأنس مع زوجته أبغى أرقص مع زوجتي أعطوني مساحتي ولكني لم أستطع الرقص والفرح وقلت لهم بدكم تصوير طيب صوروا وأنا مستأنس مع زوجتي".

بدورها قالت مشاعل الشحي: "سنتكفل بكافة المصاريف وبكل درهم في الحفل ولم يدعم حفل زفافنا أي "سبوسنر".. نحن بنسوي هذا الحفل علشان أحمد".