فرقة BTS الكورية كسرت تحدي اللغة والحدود.. ونجحت في استقطاب الشباب العربيموجز "الفن": إبن وفاء عامر...

ميرنا وليد - بيروت - ​فرقة BTS​ أو فرقة Bangtan Boys هي من أشهر الفرق الشبابية الكورية، التي لاقت نجاحاً ورواجاً في مختلف أنحاء العالم، وتعدت شهرتها حدود كوريا لتحصد معجبين في العالم العربي، والدليل حفلهم في مدينة الرياض السعودية، الذي فاق حضوره كل التوقعات.

الفرقة تتألف من 7 أعضاء، وهم وفق أسمائهم الحقيقية: ​كيم نامجون​، ​كيم سوك جين​، ​مين يونجي​، ​جونغ هوسوك​، ​بارك جيمين​، ​كيم تايهيونغ​ و ​جيون جونغوك​.

نشأة الفرقة

في عام 2010 التقى بانغ سي هيوك رئيس شركة بيغ هيت Big Hit بـ عضو الفرقة كان راب مونستر واسمه الفني RM وكان حينها يغني الراب، فأعجب بأسلوبه ومع الوقت بدأت الفرقة تتكون، واعتبر بانغ أن الفكرة التي يجب أن تحملها الفرقة وتكون الموضوع الأساسي لأغنياتها التي تتوجه بها إلى الناس هي ضرورة وجود كتف لرمي الأحمال عليه وأن على الشباب أن يكون لهم سند أو شخص يسمعهم ويشعر بمعاناتهم الحياتية في المدرسة والجامعة والأهل والصداقة والعلاقات الغرامية، وهكذا أصبحت أغلب أغاني الفرقة خلال مسيرتها الفنية كلها تركز على تلك الأفكار.

انطلاقتهم الفعلية

في عام 2011 أصدرت الفرقة أكثر من أغنية لكن تأجل ظهور الفرقة حتى عام 2013 بعد أن اكتمل أعضاؤها في عام 2012، وبدأت انطلاقتهم بتاريخ 13 يونيو/حزيران عام 2013 تحت إدارة وكالة Big Hit الترفيهية. اسم BTS أصبح حالياً اختصاراً لجملة Beyond The Scene (أي ما وراء المشهد) في حين أنه في كوريا الاسم يشير إلى Bangtan Sonyeondan.

ألبومهم الرسمي الأول شكّل شعلة انتشار الفرقة وكان تحت عنوان 2 Cool 4 Sckool والذي يتوجه إلى طلبة المدارس ويتحدث عن حياتهم بالمُجمل.

بعدها قاموا بتقديم الجزء الثاني من الألبوم تحت عنوان O!RUL8,2، في عام 2013 أيضًا، وفي عام 2014 أصدروا الجزء الثالث والأخير تحت عنوان Skool Luv Affair، وكان بداية ظهور فرقة BTS الكورية في إحصائية Billboard لأشهر الأغاني والفرق على مستوى العالم لذاك العام.

شهرة وانتشار ونجاحات للفرقة

بعد نجاح الألبوم الأخير، ظهرت فرقة BTS الكورية ببرامج الأغاني على التلفاز، وفي نفس الشهر نفسه أحيوا أول حفل غنائي عام في الولايات المتحدة الأميركية مجانًا لـ 200 مُعجب فقط. وبعدها شاركوا لأول مرة في لوس أنجلوس بمهرجان KCON. وفي آب/أغسطس عام 2014 أصدرت الفرقة ألبوم Dark & Wild الذي حقق نجاحًا باهرًا وأصدروا ألبوم Wake Up في كانون الأول/ديسمبر عام 2014، مع إعادة تسجيل أغاني يابانية قديمة بأصواتهم واستطاعوا بذلك رفع مبيعات الفرقة بدرجة ملحوظة، وباتت شهرتهم أوسع وأكبر.

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تحوّل نمط أغنياتهم وتربعهم من السلبية إلى الإيجابية

عام 2015، غيّرت فرقة BTS الكورية من مواضيع أغنياتها التي أخذت في السابق طابع الـ Hip Hop الذكوري الحاد والعدائي التي عالجوا من خلالها مشكلات المجتمع ليتحولوا إلى طابع أكثر إيجابية يتحدث عن جمال الشباب.

يطرحون ألبومات تتحدث عن اللحظات السعيدة في حياة الشاب وأن أمامه وقتاً طويلاً ومسيرة يمكنه فعل وتحقيق أمور فيها من دون قيود أو حدود.

وصولهم للعالمية

ألبوم Fuse كان خير دليل على نجاح هذا التحول فتخطت مبيعاته على مستوى العالم حاجز الـ 415 ألف نسخة وتربعت أغنيته الرئيسية I Need U على لائحة الخمس الأوائل في كوريا في ذلك الوقت، ليظهروا لاحقاً في برنامج The Show.

وبعدها في عام 2015 أحيت الفرقة حفلاً غنائياً مباشراً على المسرح، وتم بثه في مناطق كثيرة حول العالم، مما حوّل شهرة الفرقة إلى العالمية.

وتوالت النجاحات في عاميّ 2016 و 2017 وصولاً إلى عام 2018، وصدر فيلم وثائقي عن فرقة BTS الكورية، ليعرف كل الناس عن الفرقة، وتضامن الملايين مع قضية الفرقة وحياة أفرادها بشكلٍ عام.

فرقة BTS إلى السينما

دخلت فرقة BTS إلى عالم السينما وقدموا فيلم Burn the Stage: The Movie، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، وحصل على إيرادات بلغت 1.2 مليون دولار في أول يوم عرض، و 3.54 مليون بنهاية أول أسبوع من العرض. وأخيرًا في عام 2019، بدأوا رحلتهم حول العالم، وكانت أهم محطة لهم حفلهم الأخير في مدينة الرياض وقد حضر أكثر من 40 ألف شخص حفلتهم، وكان هذا أول حفل غنائي لهم في الشرق الأوسط، ضمن مجموعة حفلات عالمية تحت عنوان "حب نفسك، تحدث عن نفسك". وجولتهم الفنية تلك لفتت أنظار العالم في غضون ساعات، وحصلت على المركز الأعلى تغريداً بأحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة فقط.