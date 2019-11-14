موجز "الفن": إبن وفاء عامر يتعرى في الشارع.. ونادين نسيب نجيم تضع خارطة طريق للتغيير

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين نسيب نجيم تضع خارطة طريق للتغيير هذه ليست سوزان نجم الدين بل هي ممثلة مصرية شهيرة!! بعد 15 عاماً من البحث..ممثل يعثر على قبر والده وينهار بالبكاء- بالفيديو‎ خاص الفن- سينتيا صموئيل الى جانب معتصم النهار وستيفاني صليبا في "من الآخر" خاص "الفن"- هذا ما تمنته أماني الحكيم في عيد ميلادها إبن وفاء عامر يتعرى في الشارع وأيتن عامر تنتقده بقوة –بالفيديو المزيد المزيد

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