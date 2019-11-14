تراند اليوم : محمد محمود عبد العزيز يتذكر والده بهذة الصورة والجمهور :ربنا يرحمه ويصبركو

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة له مع والديه خلال طفولته وعلق عليها: “أبويا و أمى و أنا.. لما كانت الإبتسامة رسمة وشوشنا العاديه من غير ما ندوس على روحنا و نرسمها بإيدنا عشان ندارى اللى فينا و الوجع اللى مالينا..أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا”.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:

حبيب قلبي الله يرحمه و يصبركوا.

ربنا يرحمه يارب بجد أنا بحب محمود عبد العزيز أوى ربنا يجعل مثواه الجنة يارب.

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ربنا يرحم فناننا العظيم و يرحم امواتنا ويخليلك أمك و أهلك ويسعدك.

المتميز رحمه الله عليه:”من أول أدواره في فيلم الحفيد حتي آخر أدواره في فيلم إبراهيم الأبيض ،وداعًا رأفت الهجان،أبو هيبة،الساحر مزجانجي،عادل في العار،عبد القوي فى جري الوحوش” ، ربنا يرحمك يا فنان .

وقد عمل الفنان “محمد محمود عبدالعزيز” كمساعد مخرج في بعض الأعمال السينمائية، ومنها فيلم “ليلة البيبي دول” من إخراج عادل أديب ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها فيلم شباب على الهوا.