تراند اليوم : لقاء السحاب .. أحمد السقا برفقة ظافر العابدين في العنكبوت

نشر الفنان “ظافر العابدين” صورة جديدة، عبر “إنستجرام” ترويجًا لفيلمه الجديد “العنكبوت” الذى يشاركه بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى ويسرا اللوزى ومن إخراج أحمد نادر جلال .

وجاءت تعليقات الجماهير على الصورة، كالتالى :