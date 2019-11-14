تراند اليوم : بالفيديو.. أحمد صيام يوصف الزعيم :طول عمرو إنسان عظيم

تحدث الفنان أحمد صيام عن علاقته بالفنان عادل إمام وتعاونه معه في فيلم “السفارة في العمارة”.

قال صيام خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث المساء” الذي يعرض عبر قناة mbc مصر، إن أشخاص كثيرون حذروه من عادل إمام والتعامل معه، لكنه فوجئ بطريقة تعامله.

وحكى أنه وقت التحضير لفيلم “السفارة في العمارة” طلب منه المخرج عمرو عرفة أن يأتي إلى مكتبه، وهناك التقى بعادل إمام، الذي بدأ يتحدث معه ويخبره أن عليهما أن يعتادا على بعضهما البعض كونهما في أحداث الفيلم صديقان، وفعلا جلسا طوال اليوم يضحكون ويمزحون وكأنهما أصدقاء من فترة طويلة.

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وتذكر أحمد صيام موقفا لعادل إمام، أنه خلال تصوير الفيلم كان هناك مشهد مع شخص سيقول 3 جمل، وهذا المشهد لا يتطلب وجود إمام، لكنه أصر على التواجد حتى يشارك هذا الممثل في المشهد ويشجعه.

وعن مواقفه الإنسانية معه قال إنه ذات مرة مرض ودخل إلى المستشفى ووجد إمام حريصا على زيارته ومساندته.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد صيام مشاركته في مسلسل “زلزال” الذي عرض في رمضان 2019 من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري.