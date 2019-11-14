تراند اليوم : عشت لأروي .. تعرف علي أبرز 5 كتب في مكتبة محمود عبد العليم

لا يمكن لأي فنان أن يقدم فنا حقيقيا يصل إلى الناس ويخاطب عقولهم قبل عيونهم وآذانهم إلا إذا كان على قدر كبير من الثقافة، ولهذا استطاع الفنان الراحل ممدوح عبد العليم أن يخلد أعماله في تاريخ السينما والدراما المصرية، حيث كان زاده الأهم في مشاوره الفني والإنساني القراءة.

كشفت الإعلامية شافكي المنيري في كتابها الصادر حديثا عن دار نهضة مصر، بعنوان “أيام في بيت المحترم”، عن الجانب الفكري لزوجها ممدوح عبد العليم، ومدى حبه الشديد للقراءة وأن الكتاب كان رفيقه ومؤنسه، وأنه كان محبا للثقافة والأدب وكل أنواع الفنون، وراغبا دائما في المعرفة والاطلاع والتعلم فلم يكن مجرد ممثل يؤدي أدوار مهمة بل عاشق لكل ما يسموا بروح الإنسان فتعلم العزف على البيانو وكذلك العزف على العود، وكانت مكتبته زاخرة بالأعمال المختلفة في الأدب والسياسة والفكر، مشيرة إلى أنه كان يقرأ في كل شيء وكان مهتما للغاية بكتبه وتنسيقها وترتيبها بشكل معين، كما أنه كان شغوف بقراءة الكتب السياسية نظرا لدراسته للاقتصاد والعلوم السياسية.

كان لممدوح عبد العليم طقوسا خاصة عند القراءة، فيحب أن يجلس بمفرده ولا يمكن لأحد أن يزعجه أو يدخل مكتبه أثناء القراءة، وكان يدون ملاحظاته على الكتاب الذي يقوم بقراءته، وكتابة مكان وتاريخ قراءته له. وقد عرضت “المنيري” في الكتاب صورة لمكتبته وذكرت عددا من الكتب التي قرأها في السنوات الأخيرة والتي من أبرزها:

١- كتاب “عشر سنوات مع فاروق” مذكرات كريم ثابت، المستشار الصحفي للملك فاروق، وتحكي كواليس الحكم الملكي، وأبرز الأحداث السياسية في عهده.

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٢- كتاب”عشت لأروى” لجابرييل جارسيا ماركيز، والذي يعد السيرة الذاتية لماركيز.

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٣- رواية “الحب والظلال” للروائيه التشيليه إزابيل الليندى.

وتدور أحداثها حول صحفية من الطبقات الارستقراطية تكتشف هي وزميلها المصور -الذي ينتمي والده للتيار الماركسي- جريمة مروعة ويحاولان الكشف عن الحقيقة في وسط بلد تعمه الفوضى والعنف.

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٤- رواية “انكسار الروح” للأديب المصري محمد المنسي قنديل، الرواية تنقل ملامح وسمات فترة الستينات والأفكار التي سادت المجتمع المصري وقتها من خلال قصة حب فاطمة وعلي، التي تحفها الآلام والخيبات.

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٥- كتاب”خطة الهجوم” للكاتب الأمريكى بوب وودورد، ويتناول الكتاب أسباب وكواليس هجوم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على الرئيس العراقي صدام حسين، واحتلال العراق.