كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 09:54 مساءً - قررت الممثلة التركية ​ملتم ميرال اوغلو​ التي تزوجت قبل 3 أشهر من رجل أميركي يكبرها بـ 48 سنة، الإنفصال عنه والبدء بإجراءات الطلاق، من دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد البدء مؤخرا بالخضوع لعملية علاج أطفال الانابيب.

الجدير ذكره ان ملتم اوغلو كانت قالت مؤخرا للمقربين منها: “باتريك وعدني بأنه سيجعل مني نجمة في هوليوود ، وسأنجب منه ثلاثة ابناء”.

في حين ان صديقات الممثلة ملتم طلبوا المساعدة قائلين: “ملتم تعاني من مشاكل نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، نرجوكم لننقذها جميعنا معاً”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد زواجها برجل يكبرها بـ 48 سنة.. الممثلة تتجه الى الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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