سيدهارت مالهوترا: لم أتوقع المنافسة على لقب أفضل ممثل هندي

يعد النجم الهندي سيدهارت مالهوترا الضلع الـ3 من مثلث نجوم المستقبل، كما أطلق عليهم المخرج العالمي كاران جوهار، وقت اكتشافهم في فيلم "طالب العام"، وهم عاليا بهات وفارون دهافان وسيدهارت مالهوترا.



اتخذ مالهوترا طريقاً مختلفاً بعد انطلاقته القوية، حيث يتمرد دائماً على أدوار الفتى الوسيم، ويسعى لاكتشاف نفسه في شخصيات أخرى تثير دهشة الجمهور.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" كشف عن تفاصيل دوره في فيلمه المنتظر "مارجافان"، كما تحدث عن منافسته على لقب أفضل ممثل هذا العام، بعد دوره في فيلم "جباريا جوري"، وغيرها من الأمور في سياق الحوار التالي:

- حدثنا عن دورك في "جاباريا جوري"؟

"جاباريا جوري" كان بالنسبة لي هدية؛ فمنذ فترة وتحديدا بعد فيلم "إيك فيلين" كنت أبحث عن دور مختلف ليس فقط في الشخصية، ولكن حتى اللهجة، وهذا ما وجدته في "جاباريا جوري".

أقوم بدور رجل يتحدث فقط اللغة الماراثية، وهو شخص محلي غير منفتح على أي ثقافات أخرى، حتى من داخل الهند، فهو فقط يعرف تقاليد مدينته والزي الرسمي لهم.





- ما مدى صعوبة الدور؟

الدور كان صعبا بكل المقاييس، فهذه اللغة صعبة جداً على من لم يتعلمها من الصغر، لأن هناك تغيرا في نطق بعض الحروف، وبعض الحروف لا تنطق أصلاً، فكان لا بد أن أتدرب كثيراً على ذلك.

Advertisements

هذا بالإضافة إلى لغة الجسد، والتي تساعدني على إقناع المشاهد بكوني محليا، وهذا كان تحديا آخر، لأن ملامحي عكس ذلك، فكان لا بد أن أتحكم في ملامح وجهي، من خلال تعابير مختلفة.

- هل توقعت المنافسة على لقب أفضل ممثل هذا العام؟

لم أفكر أو أتوقع ذلك، فعندما قبلت الدور كنت أفكر أن أقدم شخصية مختلفة، وأجعل الجمهور يشاهد سيدهارت مختلفا عن البطل الوسيم الرومانسي، ولكن جاء الترشيح للقب أفضل ممثل للعام كتتويج للمجهود الذي قمت به، لذلك أشعر بسعادة كبيرة.

- ماذا عن فيلمك الجديد "مارجافان"؟

عودة للعمل مع النجم ريتيش ديشمخ بعد فيلم "إيك فيلين"، ويسير في نفس نمط فيلمنا الأخير، وحتى ريتيش يظهر في مشهده الأول وهو يغني جزءا من أغنية الفيلم الشهيرة "تيري غاليا"، وذلك لتذكير المشاهدين بالصراع القديم في فيلم "إيك فيلين".





- هل دورك أيضاً مشابه للبطل الشرير الذي تحول إلى الخير بعد وقوعه بالحب؟

البطل في "مارجافان" ليس شريرا بالمعنى الحرفي للكلمة، كما كان دوري في "فيلين"، ولكن بشكل عام هناك تشابه، كما أن ريتيش يظهر كرمز للشر، والطرف الآخر من الصراع.

- هل تفكر في مشروع يجمعك بالثنائي عاليا بهات وفارون دهافان؟

حقيقة أنا أتمنى أن نجتمع في عمل، ولكن في الوقت الراهن أصبح لكل منا أفلامه وأدواره التي تعتبر مختلفة بشكل كبير، فارون اتجه إلى أدوار المرح والاستعراض، وعاليا تميل إلى العمل في الأدوار التي تجمع بين المرح والرومانسية، ولكن بالتأكيد هناك إمكانية لأن نجتمع ثانية، خاصة أننا ما زلنا أصدقاء، وليس فقط شركاء نجاح.

- ما تعليقك على الجزء الـ2 من فيلم "طالب العام" الذي قدمه تايجر شروف؟

الفيلم لا يمت بصلة للجزء الأول الذي قدمناه، حتى القصة عكس الجزء الأول، وحكمي على الفيلم كعمل فني هو فيلم رائع، ومن نوعية أفلام تايجر شروف، لكن لن أحكم على الفيلم كجزء ثانٍ من طالب العام، لأنني لا أرى أي رابط بين الجزأين.



