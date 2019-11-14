أحمد السعدني وأحمد داود ضيفا أمير كرارة في "سهرانين" الجمعة

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد داود والفنانة أحمد السعدني، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهم الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها في الكواليس. وكذلك حياتهم الشخصية، وعلاقة الصداقة التي تجمع بينهما. كما تحل المطربة السورية فايا يونان ضيفة على البرنامج خلال الفقرة الثانية، وتقدم مجموعة من أغنياتها خلال الحلقة.

يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 نوفمبر الجاري، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.

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