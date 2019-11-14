عمرو سلامة ينتهي من ورشة "الأفلامجية" ويستعد لتصوير "ما وراء الطبيعة"

إنتهى المخرج عمرو سلامة من ورشة "الأفلامجية" والتي يسعى خلالها للإجابة على كل تساؤلات المهتمين بالكتابة والإخراج وصناعة السينما بشكل عام بالتعاون مع شركة المصنع.

وطرح عمرو حلقات نقاشية في سلسلة من الفيديوهات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بها كم كبير من المعلومات وكيفية صناعة فيلم.

وفي سياق اَخر يعكف المخرج عمرو سلامة على التحضير لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى والمقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة من بطولة الفنان أحمد أمين.

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