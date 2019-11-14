القاهرة – لايف ستايل
إنتهى المخرج عمرو سلامة من ورشة "الأفلامجية" والتي يسعى خلالها للإجابة على كل تساؤلات المهتمين بالكتابة والإخراج وصناعة السينما بشكل عام بالتعاون مع شركة المصنع.
وطرح عمرو حلقات نقاشية في سلسلة من الفيديوهات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بها كم كبير من المعلومات وكيفية صناعة فيلم.
وفي سياق اَخر يعكف المخرج عمرو سلامة على التحضير لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى والمقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة من بطولة الفنان أحمد أمين.
قد يهمك ايضاً:
عمرو سلامة يبدي إعجابه بفيلم "ليل خارجي"
محمد علي ينتهي من تصوير الاكشن بـ"طايع" ويشيد بالمخرج عمرو سلامة
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة ينتهي من ورشة "الأفلامجية" ويستعد لتصوير "ما وراء الطبيعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.