القاهرة – لايف ستايل
تحل الخميس الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة قناة cbc، وذلك في أول ظهور تليفزيوني لها بعد غياب عامين، وتروي كندة كواليس غيابها لفترة عن الوسط الفني، بعد إنجابها لابنتها (حياة)، وتتحدث عن مشاعر الأمومة التي تعيشها خلال هذه الفترة.
وقالت الفنانة السورية إن حياتها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف في غاية الروعة، وأنهما يساندان بعضهما على طول الخط، وتشارك كندة جمهور معكم في بعض الاختبارات الخاصة بحياتها وانطباعتهم عنها وعن الفنان عمرو يوسف.
وحكت كندة عن الذكرى العاشرة لمجيئها مصر قبل عشرة أعوام، فيما أعربت عن امتنانها للشعب المصري الذي تشعر بحالة الحب والحفاوة في ترحابه واستقباله لكل السوريين.
وفي الفقرة الثانية من الحلقة تنضم علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف للقاء إلى جوار كندة؛ للحديث عن صداقتها بزوجة أخيها وكواليس علاقتهما القوية، ويعد هذا الظهور الأول الذي يجمع كندة بعلا في برنامج تلفزيوني .
وتشارك كندة شقيقة زوجها في مجموعة من الألعاب الترفيهية وسط تفاعل الجمهور؛ وكذا تتحدثا عن الفوارق بين العادات السورية والمصرية.
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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تكشف أسباب غيابها و تظهر للمرة الأولى مع شقيقة زوجها "علا" في " معكم" مع منى الشاذلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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