مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا على مسرح الماركى بكايرو فيستيفال

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي كبير غدًا الجمعة الموافق ١٥ نوفمبر مع النجم الكبير مدحت صالح علي مسرح الماركى بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس. وتقدم ناجي خلال الحفل بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية باقة مختارة من أجمل الأغاني التي سوف تتنوع بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل. الجدير بالذكر أن آخر حفلات مروة كانت منذ عدة أيام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ ٢٨، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر. Advertisements

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