إلغاء العرض الافتتاحي لفيلم رومان بولانسكي بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي

تسبب احتجاج نشطاء من حركة "فيمن" النسوية في إلغاء العرض الافتتاحي لفيلم المخرج رومان بولانسكي "ضابط وجاسوس"، الذي كان يفترض إقامته أمس في باريس، بعد اتهام مخرج الفيلم بالاعتداء الجنسي.

ونفى المخرج بولانسكي تلك المزاعم، مؤكداً اتخاذه الإجراءات القانونية ضد مروجيها، صرحت شركة غومونت للإنتاج اعتزامها مواصلة عرض الفيلم وتوزيعه على نطاق واسع دور العرض بفرنسا ابتداءً من اليوم الأربعاء، وفق موقع فاريتي.

وجددت اتهامات المصورة وعارضة الأزياء الفرنسية فالنتين مونييه التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان"، ضد بولانسكي، اتهامات سابقة للمخرج بالعنف والاعتداء الجنسي، وهوالملاحق في الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتداء على قاصر في 1977، قبل فراره عند صدور الحكم النهائي ضده.

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