شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة جاسمين طه زكى تقدم احتفالية 150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المذيعة جاسمين طه زكى احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية، والمقامة حاليا على المسرح الكبير، بحضور عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى قصير عن دار الأوبرا .

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وتكرم وزير الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا هم الجيل الأول من عارضات الباليه فى مصر سونيا سركيس - مايا سليم - ودود فيظى - علية عبد الرازق، الدكتور شريف بهادر العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه، الدكتور عصمت يحيى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، ونواة مغنيى الأوبرا المصريين الباريتون الدكتور جابر البلتاجى أستاذ الغناء الأوبرالى بأكاديمية الفنون، الدكتورة نبيلة عريان، الدكتورة عواطف الشرقاوى، الدكتور الفى ميلاد، الدكتورة عفاف راضى، مارسيل متى اول عازفة بيانو مصرية واول رئيس قسم للالة بمعهد الكونسيرفتوار.

ويتضمن برنامج الاحتفالية فيلما وثائقيا عن الأوبرا الخديوية وتاريخها وأهم الفنانين والعروض الى قدمت على مسرحها، إلى جانب فقرات فنية يقدمها كل من فرق أوبرا القاهرة، باليه أوبرا القاهرة، كورال اكابيلا بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى من إخراج حازم طايل، وتضم مقتطفات من أهم الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها ريجوليتو، كارمن، دون كيشوت، لاترافياتا، إلى جانب عدد من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية منها الدانوب الأزرق وكارمينا بورانا .